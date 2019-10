Politie vat man die kinderen lokt aan speeltuintje in wijk Halhei RTZ

30 oktober 2019

12u50 6 Heusden-Zolder De politie van Heusden-Zolder heeft een 28-jarige man gevat, die kinderen probeerde mee te lokken aan de speeltuintjes in de wijk Halhei in Heusden. Buurtbewoners kregen van hun kinderen te horen dat ze daar werden aangesproken door een nogal opdringerige man. Die probeerde hen zelfs mee te lokken. Eén van de ouders sloeg uiteindelijk alarm bij de politie.

De bal ging aan het rollen toen een verontruste moeder uit de wijk op 13 oktober de lokale politie alarmeerde. “Zij verklaarde dat een man haar kinderen op de speeltuin aansprak. Op basis van de verklaring van die moeder en de beschrijving die de politie van de kinderen kreeg, gingen speurders op onderzoek in de omgeving. Na een zoektocht in de kwamen ze op het spoor van een 28-jarige man uit de buurt zelf,” zo laat de lokale politie van Heusden-Zolder weten.

Huiszoeking

De man werd deze week door de politie meegenomen voor verhoor. Hij mocht zich na zijn verklaring ook al komen verantwoorden voor de onderzoeksrechter in Hasselt. Die vond intussen voldoende redenen om hem op te sluiten in de gevangenis. De 28-jarige Heusdenaar wordt verdacht van een poging tot aanranding van een minderjarige. De politie liet intussen ook een huiszoeking uitvoeren in de woning van de verdachte. Wat die huiszoeking heeft opgeleverd werd voorlopig nog niet bekend gemaakt.

Angst in de buurt

Ondanks de aanhouding blijft het deze vakantie erg stil op de twee speeltuintjes in de wijk Halhei in Heusden-Zolder. “We durven onze kinderen niet meer goed in de buurt laten spelen,” zeggen de meeste ouders die erg verschrokken zijn door het nieuws. Eén van de speeltuintjes net naast het buurthuis grenst ook aan een bosje. Het is onder meer daar dat de verdachte man zich regelmatig ophield, en de kinderen aansprak. Een ander speeltuintje ligt aan de Vlassertstraat in dezelfde buurt. Ook daar zou de man enkele kinderen hebben benaderd. Dat speeltuintje ligt midden tussen de woningen. Maar ook daar durven ouders hun kinderen nog niet laten spelen. De politie benadrukt wel, dat alles er op wijst dat de man op eigen houtje handelde, en dat er geen andere verdachten meer zijn.