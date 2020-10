Platform Bizlocator lijst beschikbare panden voor Heusdense ondernemers op Giulia Latinne

07 oktober 2020

14u33 2 Heusden-Zolder Sinds deze maand kunnen Heusdense ondernemers beroep doen op Bizlocator, een online platform dat professionele werkruimtes in de gemeente aanbiedt. Zo worden beschikbare winkelpanden en horecazaken in het overzicht opgenomen, maar ook kantoren, magazijnen en industriële loodsen. Ook het bekende horecapand De Kluis in Bolderberg staat in de lijst te koop.

Startende ondernemers en investeerders in Heusden-Zolder kunnen vanaf oktober gebruikmaken van Bizlocator. Dat platform brengt aanbieders van bedrijfsvastgoed en ondernemers die op zoek zijn naar werkruimte bij elkaar. Bizlocator beschikt alvast over een lijst voor Heusden-Zolder met 11 zoekresultaten: kantoorruimtes, handelspanden, en horecapanden zoals De Kluis in Bolderberg dat voor bijna 1 miljoen euro te koop staat.

Voor meer informatie kan je terecht op de website heusden-zolder.be/bizlocator.