Opvallende carrièreswitch: agressieveling (47) wil na partnergeweld Jehova’s getuige worden Birger Vandael

15 januari 2020

12u19 0 Heusden-Zolder Een 47-jarige man uit Heusden-Zolder heeft een opmerkelijke carrièreswitch in gedachten. De man sloeg dit jaar in oktober zijn toenmalige partner nog en toonde zich ook agressief ten aanzien van de politie. Er werd een celstraf van achttien maanden gevorderd. Inmiddels mikt hij op een carrière als Jehova’s getuige en volgt hij de bijhorende opleiding.

De veertiger zat in het verleden al ruim zes jaar vast voor onder meer zedenfeiten. Toen hij enkele maanden geleden vrij kwam, ging hij samenwonen met zijn partner en dat verliep aanvankelijk goed. Helaas herviel hij in overmatig gebruik van cocaïne en alcohol. “Als hij nuchter is, is hij een goede man, maar anders een agressieveling.”, verklaarde zijn partner. In oktober dit jaar escaleerde de situatie. Op 20 oktober sloeg de man helemaal door en gaf hij de vrouw een vuistslag in het gezicht en stampen over het hele lichaam.

Pepperspray uitgesmeerd

De veertiger verklaarde dat het geweld per ongeluk gebeurde bij duw- en trekwerk. De vrouw kreeg de tip om hem niet meer binnen te laten, maar deed dat wel. Bij een bezoek van de politie kon hij met zijn hand beletten dat er pepperspray in zijn gezicht kwam. Hij smeerde het goedje vervolgens in het gezicht van een agent. Met de nodige moeite werd hij ingerekend en bij zijn verhoor herinnerde hij niets meer van de feiten. “Behalve dat ze mij ‘hoerenzoon’ hebben genoemd”, zo stelde hij in de correctionele rechtbank. De rechter verwijt hem een “selectief geheugen”.

Stress

De man vroeg via zijn advocate een werkstraf. “Ik heb veel stress”, zo gaf hij nog mee. “Van dergelijke dossiers krijg ik ook stress, meneer”, merkte de rechter laconiek op. “Je moet dat toch anders kanaliseren.” Op 19 februari volgt het vonnis.