Opnieuw vertraging voor werken aan kanaalbrug Birger Vandael

06 augustus 2019

14u38 0 Heusden-Zolder Al ruim twee en een half jaar wordt er gewerkt aan de kanaalbrug op de E314 in Heusden-Zolder. Het lijkt wel een eeuwigheid te duren en het einde is nog niet in zicht. Het Agentschap Wegen en Verkeer laat immers weten dat de werken moeizaam vorderen en dat de planning opnieuw uitloopt. De noordelijke brug opent ten vroegste in het najaar voor verkeer.

Op een gemiddelde werkdag rijden er meer dan 40.000 voertuigen in elke richting over deze bruggen. Ze vormen een essentiële, verbindende schakel tussen Limburg en de rest van Vlaanderen. Sinds juni 2017 verhoogt De Vlaamse Waterweg nv samen met het Agentschap Wegen en Verkeer de twee bruggen van de E314. Dat gebeurt in het kader van het project dat de doorvaarthoogte over het Albertkanaal op minstens 9,10 meter wil leggen. Deze verhoging zal op het Albertkanaal binnenvaart met vier lagen containers mogelijk maken en ‘Short Sea Shipping’ en het transport van grote ondeelbare stukken ten goede komen.

De verkeershinder aan de brug blijft beperkt door het installeren van een tijdelijke stalen brug van bijna duizend ton en 123 meter lang. Het verkeer kan zo vlot in beide richtingen blijven rijden. De tijdelijke gele wegmarkeringen en verlaagde snelheid zitten inmiddels in het systeem van de duizenden chauffeurs die hier dagelijks passeren.

Het hele project verloopt behoorlijk moeizaam. “De afgelopen maanden werden vorderingen geboekt, maar ook het vervolg verloopt niet op kruissnelheid. Voor De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap Wegen en Verkeer blijft de kwaliteit van het geleverde werk primeren, dus wordt er nauwgezet verder gewerkt”, klinkt het bij AWV.

Waterdichtingslaag

Sinds vorige zomer wordt er gewerkt aan het aanbrengen van een nieuwe waterdichtingslaag op de noordelijke brug, de zogenaamde ‘rok’. Die moet voorkomen dat er water in het betonwerk van de brug sijpelt, en ze is dus cruciaal voor een duurzame toekomst van de pas verhoogde brug.

Het aanbrengen van de uitvullaag op het betondek bovenop de brug is inmiddels achter de rug, maar verliep trager dan verwacht. Dat kwam door verschillende bijsturingen en grondige testen en proeven. Ook de vervolgstappen blijken niet vlot te verlopen en leveren voorlopig niet het gewenste resultaat. Dat gaat om het aanbrengen van roofing op de uitvullaag, waar uiteindelijk het asfalt van de rijweg op wordt aangebracht.

Een gerechtsdeskundige zoekt samen met de aanbestedende overheden, aannemers en leverancier naar een duurzame oplossing. Begin deze maand staat er opnieuw een expertise op de agenda. Daarna worden de vervolgaanpak bepaald. Het AWV benadrukt dat de uitvoering nauwgezet wordt opgevolgd en dat de kwaliteit cruciaal is. Het staat vast dat de planning onvermijdelijk uitloopt door deze onvoorziene omstandigheden.