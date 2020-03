Op berenjacht in Heusden-Zolder? Zoek dan zeker ook naar dit levend beertje Emelie Wojcik

29 maart 2020

14u29 0 Heusden-Zolder In Heusden-Zolder kan je tijdens de berenjacht een wel heel opvallend beertje spotten. Zo zwaait de kleine Ot Renier er regelmatig naar voorbijgangers om hen op te vrolijken.

“Ot is nog maar vier maanden oud, maar hij wordt al helemaal vrolijk van alle beertjes op straat”, begint mama Iki Verbrugghe haar verhaal. “Op onze straat alleen al tellen we 84 beren en elke dag komen er wel een aantal bij. Het is alsof de berengekte besmettelijker is dan het coronavirus”, lacht Iki.

Ikis zoontje verschijnt regelmatig in berenpak achter het raam om naar voorbijwandelende spotters te zwaaien. “Toch zwaait hij stiekem ook naar zijn vier grootouders die hem door de coronacrisis helaas even niet van dichtbij zien opgroeien”, zegt Iki. “Mijn ouders wonen normaal gezien in Frankrijk, maar zij zijn voor de geboorte van Ot speciaal even teruggekeerd naar België. Helaas verblijven zij momenteel aan de kust en mogen ze dus niet op bezoek komen. Zijn andere grootouders wonen dan weer niet zo ver, maar toch nemen we geen enkel risico.”