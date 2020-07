Nieuwe broeihaard in Limburg, 20 nieuwe gevallen in Heusden-Zolder: “Dit is heel slecht nieuws”

Heusden-Zolder

Limburg kent een nieuwe piek inzake coronabesmettingen en wel in Heusden-Zolder. Daar steeg het aantal besmettingen van 0 naar 20 in nog geen week tijd. “Een verschrikkelijk slecht cijfers, we willen snel weten waar de broeihaard ontstond", zegt Marleen Hoydonckx, waarnemend burgemeester. Het geplande zomerevenement van de Hasseltse club Labyrinth wordt met zekerheid geannuleerd.