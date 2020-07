Na mislopen festival in Puurs-Sint-Amands op vlak van coronamaatregelen, komt editie van komend weekend in Limburg op de helling te staan Marco Mariotti

13 juli 2020

13 juli 2020

19u15 0 Heusden-Zolder De Hasseltse Labyrinth Club wil dit weekend een minifestival organiseren met 400 bezoekers in Heusden-Zolder. Over een vergunning wordt komende woensdag op het schepencollege gedebatteerd. "De editie van afgelopen weekend in Puurs-Sint-Amands belooft niet veel goeds", zegt waarnemend burgemeester Marleen Hoydonckx (GOED).

De Hasseltse dans- en nachtclub Labyrinth Club organiseerde afgelopen zondag een festivalletje in het Antwerpse Puurs-Sint-Amands met deejays Tofke en Âme op de affiche. Alle 400 tickets waren de deur uit, naar verluidt in minder dan een minuut tijd. Vooraf had de organisator opgeroepen om in verband met corona het gezond verstand te gebruiken, maar daar hielden weinig aanwezigen rekening mee.

Uit beelden bleek dat tientallen mensen kort op elkaar voor het podium stonden te dansen. Bijna niemand droeg een mondmasker. Gevolg: de tweede editie die deze maand zou volgen, is meteen geschrapt. Maar komend weekend zou de club hetzelfde organiseren in Heusden-Zolder.

Vergunning

“Wij hebben daar inderdaad een aanvraag voor ontvangen", bevestigt waarnemend burgemeester Marleen Hoydonckx. “De aanvraag kwam op 2 juli binnen, dus het moet allemaal zeer snel gaan. We voelen dat de organisatie serieus aan onze mouw trekt om de vergunning binnen te halen.” Maar ook Hoydonckx zag de beelden van de recente editie. De editie van Heusden-Zolder is ook al uitverkocht.

“Op die manier wordt het natuurlijk moeilijk, en de politie heeft al een negatief advies gegeven. Maandag heb ik een eerste keer met de organisator contact gehad. En dinsdag zit ik met hem rond de tafel. Volgens de wet mag je inderdaad een evenement in openlucht organiseren voor maximaal 400 mensen, maar daar hangen wel tal van voorwaarden aan vast.”

Wrang gevoel

Woensdagvoormiddag zal het schepencollege zich over een vergunning buigen. “We gaan daar niet te hard op vooruitlopen. Begrijp me niet verkeerd: als alles in regel is en iedereen zich daar ook aan houdt, zijn we zeker bereid om een evenement te steunen. Tegelijk is het wrang omdat we net al onze eigen evenementen zoals de lokale kermis hebben geannuleerd. We willen onze bevolking beschermen en gaan dus niet zomaar in alles mee. Het wordt afwachten en we laten ons adviseren.”

Het advies van politie en hulpdiensten zou eerder negatief zijn. Of de uitbater het schepencollege kan overtuigen, valt dus af te wachten.

De organisator is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar. Labyrinth Club liet zich eerder al opmerken in het coronadebat. De club richtte eind mei een Facebookgroep ‘Nee tegen 1,5 meter België’ op om de overheid aan te sporen om alternatieve oplossingen voor de bestrijding van het coronavirus te zoeken.