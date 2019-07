Motard zonder helm en rijbewijs scheurt weg voor de politie Toon Royackers

04 juli 2019

16u59 0 Heusden-Zolder Dinsdagavond heeft de lokale politie twee jongeren betrapt zonder helm op een crossmotor aan de Schansstraat in Heusden-Zolder. Een patrouille stond daar toevallig om bijstand te leveren bij een woningbrand.

De passagier sprong meteen van de motor, toen hij de agenten zag. De bestuurder scheurde zelf snel weg. Meteen werd een patrouille gedaan in de omgeving, maar de motorfiets was al spoorloos verdwenen. Agenten konden wel nog de passagier vinden. Uiteindelijk konden ze op die manier ook de identiteit van de bestuurder achterhalen. Bij zijn thuis bekende de jongeman in bijzijn van zijn moeder dat hij gereden had. Zijn motorfiets was niet ingeschreven en niet verzekerd. De bestuurder had ook geen rijbewijs. Na contactname met het parket werd de motor in beslag genomen. De bestuurder zal zich later nog voor de rechter moeten verantwoorden.