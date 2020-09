Mondmaskerplicht niet langer geldig op volledige grondgebied Heusden-Zolder Giulia Latinne

16u57 2 Heusden-Zolder Vanaf deze week is het voor inwoners van Heusden-Zolder niet langer verplicht om een mondmasker te dragen op het volledige grondgebied van de gemeente. De algemene regels rond het dragen van een mondmasker blijven wel gelden.

Zoals de coronamaatregelen regelmatig veranderen, is dat nu opnieuw het geval in Heusden-Zolder. Daar is een mondmasker dragen niet langer verplicht op het hele grondgebied. Het mondmasker is wel te allen tijde verplicht op de verbinding van de Guido Gezellelaan vanaf de Sint-Jansstraat, op het Sint-Willibrordusplein en in de Brugstraat. Ook op de Koolmijnlaan tot aan het Sint-Barbaraplein heerst er mondmaskerplicht. De algemene regels rond het dragen van een mondmasker blijven wel gelden. Zo mag je het mondmasker ook niet vergeten in winkels en andere openbare gebouwen.