Moeder (58) van vijf bezwijkt aan coronavirus: “Kinderen zitten in quarantaine en mogen geen afscheid nemen” Marco Mariotti

24 maart 2020

17u14 18 Heusden-Zolder Een Turkse vrouw uit Heusden-Zolder, die dit weekend met het coronavirus besmet raakte, is maandagavond overleden in Sint-Franciscusziekenhuis. Haar kinderen en kleinkinderen zitten zelf ook in quarantaine. “Het wordt zeer moeilijk om haar over te brengen naar Turkije aangezien de funeraria daar zelfs amper coronaslachtoffers willen aannemen", zegt Tuncay Tasci, voorzitter van de Alevitische vereniging.

Dit weekend kreeg de 58-jarige vrouw met vijf kinderen last van haar luchtwegen. Na een ziekenhuisopname van slechts twee dagen ging haar toestand zienderogen achteruit en overleed ze maandagavond op de intensieve zorgafdeling van het Sint-Franciscusziekenhuis.

Haar kinderen en kleinkinderen zijn hoogstwaarschijnlijk ook besmet en zitten verplicht in quarantaine. “Een bijzonder moeilijke situatie voor de familie", zegt Tuncay Tasci, voorzitter van de Alevitische vereniging die de uitvaart helpt regelen. “We staan constant met elkaar in contact en zoeken naar een oplossing.”

Geboortedorp

Het slachtoffer verklaarde in het verleden dat ze in haar geboortedorp in Turkije zou willen begraven worden als ze ooit moest sterven. Dat was haar ultieme wens. Maar de praktijk vandaag zorgt ervoor dat transport richting Turkije moeilijk is. “De funeraria in Turkije doen moeilijk en willen liever geen coronaslachtoffers aannemen. Het virus woekert er nu ook stilaan en ze nemen strenge maatregelen.”

De familie overweegt nu de vrouw toch in Heusden-Zolder te begraven. In praktijk kan dat, maar gezien de kinderen zelf in quarantaine zitten, mogen ze niet bij de uitvaart zijn. “Het zal gaan om een zeer kleine ceremonie op het kerkhof zelf. Een afscheidsviering in een gebedshuis kan niet meer. Een begrafenisondernemer moet het lichaam ophalen in het ziekenhuis en rechtstreeks overbrengen naar het kerkhof. Het zijn hartverscheurende keuzes, maar er zijn geen alternatieven.”

De familie zelf wenste niet te reageren. De vrouw zou risicopatiënt geweest zijn en laat naast haar dochters en zoon ook kleinkinderen achter.

In het ziekenhuis van Heusden-Zolder zijn momenteel 26 positief opgenomen patiënten, waarvan vier personen op intensieve zorgen liggen. Twee personen zijn de afgelopen 24 uur overleden. Dat brengt het totaal hier al op drie. Nog geen patiënten werden ontslagen.