MijnMarkt op Heusdense Koolmijnlaan gaat komende woensdag niet door Giulia Latinne

12 oktober 2020

De multiculturele MijnMarkt op de Koolmijnlaan in Heusden-Zolder gaat woensdag 14 oktober niét door. Dat bevestigt schepen van Markten Isabelle Thielemans (CD&V). "Zolang de cijfers in de foute richting blijven gaan, kunnen we de markt niet organiseren."

Uit de meest recente cijfers van Sciensano blijkt dat er in Heusden-Zolder vijf coronabesmettingen op één dag zijn bijgekomen. Een dag eerder waren dat er nog 12, wat een daling in het aantal besmettingen betekent. Dat is goed nieuws, maar niet voldoende. Heusden-Zolder telt in totaal 292 besmettingen in de laatste 14 dagen, genoeg voor de gemeente om alarmniveau 4 te overschrijden en rood te kleuren. “En juist vanwege die dreigende coronacijfers in onze gemeente, beslissen we om de MijnMarkt op woensdag 14 oktober af te gelasten”, bevestigt Thielemans.

Wanneer de markt opnieuw zal doorgaan, is niet duidelijk. “Voor de coronacrisis kwamen maar liefst 8.000 bezoekers langs op de markt, en dat was nog maar bij slecht weer”, vertelt Thielemans. “Bij mooi weer mochten we zeker 15.000 bezoekers ontvangen. Dat is een massa-evenement, en ondanks dat we een coronaveilige aanpak hadden voor deze editie, durven we het risico nu niet te nemen. De marktkramers begrijpen die keuze, maar het blijft jammer. Zolang de cijfers in de foute richting blijven gaan, kunnen we de markt niet organiseren.”