Man uit Heusden-Zolder stampt op vrouw “zoals op een bal” BVDH

26 november 2019

Een 35-jarige man uit Heusden-Zolder krijgt een celstraf van zes maanden met uitstel voor het plegen van geweld ten aanzien van zijn ex, waarmee hij twee kinderen heeft. De feiten speelden zich af op 20 oktober 2017 en 21 januari 2018. Op die laatste datum deelde niet alleen zijn voormalige echtgenote in de klappen, maar ook zijn voormalige schoonmoeder. De man werkte zijn woede bovendien ook uit op het voertuig van zijn ex en de boorddocumenten die hij verscheurde. Een getuige verklaarde dat hij op de vrouw stampte “zoals op een bal”. De kwetsuren bevestigen volgens de rechtbank die versie van de feiten. De man krijgt een effectieve boete van 800 euro.