Lydia Peeters kent opnieuw 83.000 euro subsidie veilige schoolomgeving toe voor Limburg Dirk Selis

02 maart 2020

15u38 0 Heusden-Zolder Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) kent opnieuw 2 Limburgse gemeenten een subsidie veilige schoolomgevingen toe. “Verkeersveiligheid is een topprioriteit in mijn beleid. Met deze subsidie kunnen we in samenwerking met lokale besturen de veiligheid in schoolomgevingen verhogen. De veiligheid van kinderen op weg naar school verhogen is cruciaal in mijn beleid de komende jaren”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters.

Deze subsidie kan door lokale besturen worden aangevraagd voor projecten die door snel uitvoerbare ingrepen de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen verhogen. Minister Lydia Peeters blijft met de subsidies gemeenten ondersteunen om in schoolomgevingen maatregelen te nemen die de veiligheid van de schoolgaande jeugd in de directe omgeving van de schoolpoort ten goede komen. In deze nieuwe beslissingsronde worden subsidies toegekend aan de gemeente Heusden-Zolder: € 57.992,57 en de stad Maaseik: € 24.971,91. Het gaat o.m. om het herinrichtingen van kruispunten, aanleggen van bredere voetpaden, fietssuggestiestroken,, verkeersplateau’s of verkeersremmers, plaatsen van signalisatie, octopusbareel, thermoplasten,…

woon-schooltraject

“Ik reik de hand uit naar elk lokaal bestuur om te bekijken wanneer een gewestweg dient aan te worden gepakt, lokale besturen hebben een directe kijk op wat er kan en moet veranderen in hun schoolomgevingen. Ik wil dat leerleerlingen op een veilige manier hun woon-schooltraject kunnen afleggen”, besluit Peeters.