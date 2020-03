Leerling vierde middelbaar Don Bosco Helchteren print mondmaskers

MMM

26 maart 2020

17u37 0 Heusden-Zolder Ruben Vanvelk uit Heusden-Zolder heeft dan wel ‘geen les', maar thuis ging de student wel aan de slag met zijn 3D-printer. Hij maakt gelaatsmaskers die als bescherming kunnen dienen voor hulpverleners die te maken hebben met coronapatiënten.

Ruben zit in het vierde jaar industriële wetenschappen van Don Bosco Helchteren. De school ondersteunde het initiatief van Ruben door zijn 3D-printers ter beschikking te stellen. Ook Auva schonk twee printers die Ruben mocht gebruiken. De eerste lading afgewerkte gelaatsmaskers zijn intussen al aangekomen in het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden.