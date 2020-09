Laurens Vanthoor voor de vijfde maal in de 24 Uur van Le Mans Joost Custers

17 september 2020

12u00 1 Heusden-Zolder 29 is hij ondertussen en de Limburger Laurens Vanthoor is aan zijn vijfde 24 Uur van Le Mans toe. Voor de derde opeenvolgende maal doet hij dat als derde man naast het FIA WEC-duo Michael Christensen en Kevin Estre, uiteraard in een Porsche. Zij werden in 2018-2019 wereldkampioen en ze wonnen, uiteraard samen met de oudste van de racende broers Vanthoor, ook de 24 Uur van Le Mans in de GT-klasse.

Tweemaal reed Vanthoor met een prototype LMP2 in Le Mans (2015-2016), zonder heel veel succes. In 2017 sloeg hij een jaar over en zag zijn broer Dries winnen in LM GTE Am. Vanaf 2018 doet Vanthoor het voor Porsche. In 2018 volgde de zege en vorig seizoen had die zege er opnieuw ingezeten, maar de techniek gooide roet in het eten.

Laurens Vanthoor is al in Le Mans aangekomen en merkt meteen het verschil met de voorbije jaren: “Precies de sfeer van de testdag, er zijn geen toeschouwers en er zijn ook veel minder journalisten bijvoorbeeld, maar die bellen nu wel meer. Het is en blijft vreemd, maar we hebben uiteraard ondertussen ook al ervaring met deze omstandigheden, gezien we in de VS op een quasi identieke manier werken en rijden. Leuk is het niet en als het dan sportief tegenvalt, is het moeilijk om altijd positief te blijven. Het hele sfeertje rond Corona is zeker geen motivatie op moeilijkere momenten.”

Zal de nieuwe datum, midden september een rol spelen, door de langere nacht of door mogelijk de lagere temperaturen ’s nachts? “Ik weet het niet, als het frisser is, heb je meer zuurstof voor de motor, maar het zachte rubber moet ook warm genoeg worden om te presteren. Dat is dus nu nog koffiedik kijken. Vorig seizoen werkte onze band goed ’s nachts, maar dat weten we dus nog niet.”

Corona heeft er ook deels voor gezorgd dat het startveld in LM GTE Pro nog amper acht wagens telt, na het forfait van Corvette en het stopzetten van de programma’s van BMW en Ford. “Ik kijk niet achter me en als je in de top drie rijdt, maakt het niet uit of er vijf of tien wagens achter je rijden. Ook voor de strijd zelf is het niet zo heel belangrijk. De tegenstand heeft een hoog niveau en het zal sowieso spannend worden. Ik hoop in ieder geval dat we een topresultaat neerzetten, want dit seizoen heeft tot dusver weinig leuke dingen gebracht… In de VS hebben we precies een zwarte kat in onze Porsche zitten… Maar op naar een mooie uitslag in deze race en dan kunnen we die bladzijde omdraaien.”