Laatste tentoonstelling voor voormalige CC Muze... en dan komt de sloophamer Marco Mariotti

30 oktober 2019

07u01 0 Heusden-Zolder Nog één keer wordt het voormalige CC Muze aan de Dekenstraat in Heusden-Zolder opengesteld voor het publiek. Art 27 organiseert in de maand november een tentoonstelling met maar liefst 50 kunstenaars. “De laatste tentoonstelling ooit hier, want daarna wordt het pand gesloopt", zegt Gerlinde Gilissen van Art 27 vzw.

CC Muze verhuisde intussen dan wel naar het Marktplein aan de mijnsite, maar het gebouw aan de Dekenstraat uit de jaren 70 staat er nog steeds. Maar niet lang meer. Nog één keer keer opent het gebouw de deuren en daarna wordt de sloophamer erdoor gejaagd.

Art 27 - een kunstvereniging uit Heusden-Zolder - zet haar schouders onder het evenement. “Geweldig dat we de Muze mogen afsluiten, toch een icoon in de gemeente”, vertelt Gerlinde Gilissen (53). “We gingen op zoek naar kunstenaars die we vonden passen in het thema ‘O Tempora, O Muze’, een tentoonstelling over tijd. Meer dan 130 artiesten meldden zich aan, waarna we met vijftig mannen en vrouwen uit Limburg, maar ook uit de rest van Vlaanderen, aan de slag gingen.”

Gilissen en co verzamelden uiteindelijk meer dan 260 werken. “Drie per kunstenaar, verspreid over het ganse gebouw. Ooit organiseerden we nog al eens een kleine expo op de bovenverdieping, maar vandaag gebruiken we het ganse gebouw. Van zaal, tot inkomhal, toiletten, keuken, kelders, noem maar op."

Vuurkunstwerk

Een maand geleden mocht de groep vrijwilligers en kunstenaars het gebouw betreden. “Samen met negen leden van het CVO Volwassenenonderwijs in de gemeente namen we verschillende muren onder handen. Meer dan 170 liter ging er in op. Zo werd een bepaalde ruimte beter geschikt voor een werk. Maar heel wat kunstwerken zijn dan net weer aangepast aan de omgeving. Het is meteen één van de grootste tentoonstellingen die we organiseerden. Onze negentiende editie is nu al uniek.”

Doorheen de jaren organiseerde Art 27 al tal van tentoonstellingen. “En in driekwart van alle expo’s ging het telkens om gebouwen die gesloopt zouden worden. Deze expo loopt tot 24 november, en op de laatste dag zal één installatie in brand worden gestoken, symbolisch voor het einde. Een indrukwekkend vuurkunstwerk dat de maand zal afsluiten.”

‘O Tempora, O Muze’ is van 1 november tot 24 november te bezichtigen. De inkom is gratis. Maandag en dinsdag is steeds voorbehouden voor groepsrondleidingen. Op andere dagen kan je zo een kijkje gaan nemen.