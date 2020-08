Kunstenaar maakt van gedoneerde binnendeuren ‘coronaproof minischouwburgen’ Birger Vandael

07 augustus 2020

10u47 4 Heusden-Zolder De Boldenbergse kunstenaar Ief Gilis werkt aan een speciaal type theatervoorstelling waarbij rekening gehouden wordt met alle coronamaatregelen die momenteel van kracht zijn. Daarvoor gebruikte hij binnendeuren die hij kreeg na een oproep op Facebook. “We hebben een soort vijfhoekige constructie gebouwd waardoor mensen afgescheiden zitten van elkaar en de voorstelling toch kunnen beleven”, legt hij uit.

Mogelijk kent u Ief Gilis van Circo Ripopolo, De Wenkbrauwerij of als Ief Postino in het één-programma ‘Iedereen Beroemd’. De laatste jaren was hij echter vaak actief in het buitenland. Deze zomer zou hij terugkeren met een voorstellingenreeks in Vlaanderen, tot de crisis uitbrak. Met Dieter Raphaël Missiaen van Compagnie Krak vond hij al snel een partner in crime om deze zomer te redden. “Het zit in ons om op zoek te gaan naar een oplossing. We gingen rond de tafel zitten en dachten na over een manier om ons publiek te omarmen. Aanvankelijk was dat ‘zottenwerk’. We zijn werkelijk van de absolute leegte naar een eerste concept gegaan. De leegte in onze agenda stond gelijk aan de leegte op papier. Daarom heet de voorstelling ook ‘Niets’. Gelukkig kregen we uiteindelijk uit het ‘niets’ wel ‘iets’ uitgewerkt.”

Vijftig binnendeuren

Die oplossing is dus de vijfhoekige constructie. Deze is gemaakt uit allemaal binnendeuren. “Het resultaat van een oproep die we gelanceerd hadden”, lacht Ief. “De ene dag zet je iets op de sociale media en de volgende dag zit je plots met een vijftigtal deuren te werken. Samen vormen zij de vijfhoek waarin de kunstenaar kan plaatsnemen. Daarnaast kunnen er twee mensen als toeschouwer het geheel vervoegen. Er wordt een soort dak geplaatst met een doek dat achter hen kan worden neergelaten waardoor zij afgesloten worden van de buitenwereld.”

Momenteel zijn Ief en Dieter volop bezig met de opbouw van het decor en de voorstelling. “Onze zomer zat begin juli plots helemaal vol”, vertelt Ief. “Vanaf augustus tot midden september zijn we al 24 keer geboekt in Vlaanderen. Normaal zouden mensen in groepjes van tien de voorstelling van zeven minuten van heel dichtbij beleven. Door de tweede golf creëren we nu twee bubbels van vijf. Het aantal toeschouwers is dus hetzelfde, maar de indeling iets anders.”

Huiselijke sfeer

“We zullen optreden van Hasselt tot Brugge. Het wordt dus bijna een privévoorstelling. Dat zorgt voor een zeer huiselijke sfeer. Bedoeling is om er nog enkele maanden mee rond te trekken in Vlaanderen en uiteindelijk ook terug in heel Europa aan de slag te gaan!”

Alle info over de voorstelling vind je terug via www.nietsnadarien.be