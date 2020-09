Koolmijnlaan en Voortplein zijn proeftuin voor ontharding ENL

27 september 2020

17u20 0 Heusden-Zolder De Koolmijnlaan en een deel van het Voortplein worden heringericht. Zo’n twee voetbalvelden aan asfalt maken plaats voor groen. Doel: doorgaand verkeer richting de Mijnwerkerslaan leiden, zodat er op termijn enkel lokaal verkeer is in de Koolmijnlaan.

Afgelopen vrijdag heeft minister Demir het ‘Landinrichtingsplan Mijn Mangelbeek’ goedgekeurd, dat kadert in de Blue Deal van de Vlaamse regering. “Met dit plan geven we de Mangelbeekvallei een rol als centrale plek tussen Heusden en Zolder, waar natuur en water meer ruimte krijgen, net zoals voetgangers en wandelaars. Het wordt een groene long waar de mensen graag zullen vertoeven.”

Intussen heeft Vlaanderen al groen licht gegeven voor de ’groenblauwe’ herinrichting van Koolmijnlaan en Voortplein als een ‘proeftuin voor ontharding’, een onderdeel van bovenstaand plan. Concreet maakt zo’n 13.000m² aan asfalt plaats voor groen. Het doel ervan is een deel van de Koolmijnlaan in de toekomst alleen nog te laten gebruiken door lokaal verkeer, en het doorgaand verkeer via de Mijnwerkerslaan te leiden. Een veilige fietsroute verbindt daardoor Heusden met Zolder, en sluit aan op een nieuw netwerk van trage wegen in de Mangelbeekvallei.

Natuurlijke spons

“Die Mangelbeekvallei kan in de toekomst een belangrijke rol vervullen in de ‘blue-green-deals’. Dat zijn eigenlijk oplossingen die tegemoet komen aan de negatieve gevolgen van het veranderend klimaat”, vult Karel Stevens aan, projectmanager van de Vlaamse Landmaatschapij. “Door bijvoorbeeld neerslag niet meteen van verharde oppervlakten in de riolen te laten lopen, maar in de vallei te bufferen door te laten insijpelen in de ondergrond, kunnen overstromingen bij hevige regen worden tegengegaan.”

“Het water dat in de grond doordringt, gaat de uitdroging van de ondergrond tegen. Mits een aantal ingrepen kan de vallei op die manier als een soort natuurlijke spons functioneren”, besluit Stevens.