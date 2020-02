Kinderlokker (29) duikt op uit bosjes, in tuinen en aan scholen en riskeert 37 maanden cel: “Dit is het schrikbeeld van alle ouders” Birger Vandael

05 februari 2020

11u24 5 Heusden-Zolder Een 29-jarige kinderlokker afkomstig uit Heusden-Zolder probeerde de afgelopen jaren tot driemaal toe om zeer jonge kinderen met zich mee te lokken. In zijn witte camionet lagen onder meer maskers, ducttape en bandjes, maar zo ver kreeg hij de slachtoffers nooit. “Ik heb alle begrip voor de angst bij de slachtoffers, want deze man in zijn witte camionet is het schrikbeeld van alle ouders”, vertelde Lore Gyselaers, de advocate van de man, aan de Hasseltse rechter.

Op 6 juli 2018 trok de man onder invloed van cannabis en drank naar een voetbalwedstrijd. Het was er te druk naar zijn zin, dus vertrok hij voor het laatste fluitsignaal. Op de terugweg passeerde hij in Hechtel, waar hij met zijn wagen twee spelende meisjes van elf jaar passeert. Hij stopt bij hen en vraagt of ze geld willen verdienen door zich te laten aanraken door hem. Toevallig passeerde een politievoertuig en raakten de intenties van de man verstoord.

De twintiger werd voorgeleid en kreeg bepaalde voorwaarden, maar op 18 maart 2019 liep het opnieuw mis. In de buurt van een lagere school in Heusden-Zolder werd hij gespot met zijn witte camionet. Hij spreekt een meisje van zeven jaar aan en vertelt haar dat ze een mooi lichaam heeft. Het slachtoffer krijgt prompt de vraag of ze zijn lichaam ook eens wil zien. Het meisje ontkomt, maar de man blijkt wel vaker in de buurt rond te rijden.

Armbandje aangeboden

Na een nieuwe voorleiding slaat de man een derde keer toe. Op 13 oktober 2019 duikt hij vanuit een bos te voet op in de tuin van een woning in Heusden-Zolder. Een groepje kinderen is daar vrolijk aan het spelen en wordt aangesproken door de man. Die slaagt erin één meisje van vier jaar bij zich te houden. Hij biedt haar een armbandje aan en probeert haar mee te lokken met de belofte dat ze dit armbandje dan krijgt. Het meisje vindt het bandje echter niet mooi en gelukkig voor haar krijgt haar mama vanuit de woning het tafereel in de gaten.

Driemaal is scheepsrecht, want dit keer wordt de man aangehouden. Vandaag heeft hij een woonplaats in Meerhout en zit hij vast in de gevangenis van Hasselt. Hij staat niet alleen terecht voor de aanranding van de eerbaarheid en voor het aanzetten tot ontucht, maar ook voor het bezit van kinderporno. Bij onderzoek werd wel degelijk een scheefgroei in zijn persoonlijkheid en een pedofiele interesse vastgesteld. De man blijkt wel toerekeningsvatbaar en riskeert een celstraf van 37 maanden. Ook zijn burgerrechten kan hij voor vijf jaar verlezen.

Verontschuldigingen

De beklaagde heeft een vriendin en werkte in de bouw. Hij werd eerder al veroordeeld voor een inbraak en drugsfeiten en weet naar eigen zeggen wat hem bij deze feiten bezielde. “Ik wil me verontschuldigen en begrijp dat ik in de fout ben gegaan. Ik heb nooit iemand aangerand en dat was ook niet de bedoeling”, stamelde hij tegen de rechter. Zijn advocate vraagt een straf met uitstel behalve het gedeelte dat haar cliënt in voorhechtenis zat. Ze pleit voor een strikte begeleiding die vijf jaar of langer mag duren.”

Bij de ouders van één van de meisjes is er een diepe angst na de feiten. “Het onbezorgde is op jonge leeftijd verloren. Wat als ze het armbandje wel mooi gevonden had? De emotionele gevolgen zijn nog steeds van kracht: ze slaapt slecht en voelt zich nergens veilig.” De procureur onderstreepte dat in deze zaak erger vermeden is: “Meneer wilde geen gezelschapsspelletjes spelen met die kinderen. Hij is een sociaal gevaar en nog erger dan de feiten, is zijn intentie. Gelukkig was er telkens de tussenkomst van derden.”

Het vonnis wordt uitgesproken op 4 maart.