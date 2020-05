Jongen (14) rijdt 130 kilometer per uur met auto van vader: “Mag het gaan uitleggen bij de jeugdrechter” MMM

14 mei 2020

18u32 80 Heusden-Zolder De politie schrok zich woensdag in Heusden-Zolder een ongeluk toen een bestuurder plots gas bijgaf aan een rotonde, in plaats van te stoppen voor een agent. Er ontstond een achtervolging waar snelheden tot 130 kilometer per uur werden gehaald. De bestuurder bleek 14 jaar te zijn.

Het was aan de rotonde van de Koolmijnlaan en de Langstraat dat de bestuurder gas bijgaf in plaats van te stoppen, waarna de agent net op tijd kon wegspringen. Er ontstond een achtervolging over een afstand van maar liefst vier kilometer waarbij snelheden tot 130 kilometer per uur werden gehaald.

Hij knalde zelfs een wegversmalling aan 100 kilometer per uur voorbij en raakte net geen gemeente-arbeiders. Niet veel later gaf de 14-jarige jongeman het op. De wagen bleek van zijn papa, maar was niet ingeschreven, noch gekeurd of verzekerd. Hij had het voertuig stiekem meegenomen en de nummerplaten van de bestelwagen van zijn moeder eraan gehangen.

De tiener is blijkbaar niet aan zijn proefstuk toe en mag het binnenkort weer uitleggen aan de jeugdrechter. De auto is in beslag genomen.