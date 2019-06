Jongeman die ex-schoolgenoten in wagen misbruikte, vijf jaar uit de rechten ontzet BVDH

05 juni 2019

11u37 0 Heusden-Zolder Een 23-jarige man uit Heusden-Zolder is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar met probatieuitstel en wordt vijf jaar uit de rechten ontzet. Tussen 10 september 2014 en 12 maart 2017 randde hij drie minderjarige jongens en één meerderjarige man aan. Die pikte hij op met zijn voertuig, om hen vervolgens te onderwerpen aan zijn seksuele lusten.

De zwakbegaafde jongeman (23) pleegde de verschillende zedenfeiten in de buurt van het Sint-Ferdinand in Lummen. Beklaagde was er een oud-student en kende nog een aantal van zijn vroegere schoolgenoten. Hij pikte de slachtoffers op om zogezegd een ritje te maken of boodschappen te doen. In de wagen gebeurden echter andere dingen. De slachtoffers, meestal afkomstig uit het zwakker milieu, werden betast aan hun geslachtsdelen. Wanneer ze protesteerden, lachte de beklaagde eens en ging hij verder. Hij sloeg niet alleen toe in zijn wagen, maar ook op de toiletten van de bibliotheek van Heusden-Zolder.

Vals Facebookprofiel

Verder had de twintiger ook een vals Facebookprofiel aangemaakt onder de naam van een vrouw. Via haar vroeg hij aan jongens intieme foto’s. Uiteindelijk vertelde één slachtoffer het verhaal aan zijn moeder, waarna ook andere slachtoffers zich meldden. “Men zag in beklaagde een ouderfiguur, waardoor de jongens niet goed om konden met wat hij deed”, klonk het tijdens de behandeling.

Vaste relatie (met vrouw)

De beklaagde bekent de feiten. Vandaag heeft hij een vaste relatie met een vrouw. Een gerechtsdokter onderzocht hem en stelde vast dat hij geen pedofiele stoornis heeft. Wel zocht hij een snelle bevrediging van zijn seksuele behoeften. Hij beseft volgens de dokter wel dat hij verkeerd was. Aan één slachtoffer moet beklaagde een schadevergoeding van 990 euro betalen. Hij moet zich ook laten begeleiden en mag geen nieuwe strafbare feiten plegen.