Inzamelacties voor slachtoffers brandweer Heusden brachten ruim 28.000 euro op Toon Royackers

30 augustus 2019

De vele inzamelacties die gehouden werden na de tragische brand in Beringen, waarbij op 11 augustus twee Limburgse brandweermannen het leven lieten, hebben alles samen 28.000 euro opgebracht. Meteen na het tragische ongeval zamelden lokale handelaars en particulieren het geld in voor de getroffen families. Vrijdag werd de cheque officieel overhandigd op de brandweerkazerne van Heusden.

Het waren brandweermannen Chris Medo en Benni Smulders die op 11 juli een leegstaand handelspand binnen drongen dat in lichterlaaie was gevlogen, langs de Koolmijnlaan in Beringen. Plots werden zij samen met enkele collega’s getroffen door een ‘flashover’, een hevige uitbreiding van de brand waaruit ze niet meer konden ontsnappen. “We zijn door een erg moeilijke periode gegaan,” zegt Kapitein Bert Ceyssens van brandweerpost Heusden. “Nog altijd denken we bij elke interventie en samenkomst in de kazerne weer aan Chris en Benni. De grote steun die we gekregen hebben vanuit Heusden-Zolder en ver daarbuiten doet ons echter veel deugd. Onze collega’s blijven natuurlijk onvervangbaar, maar het gevoel dat zoveel mensen meeleven, waarderen we enorm.”

Frieten bakken

Sommige handelaars en bedrijven deden afzonderlijke acties. Zo verkocht frituur de Cité 880 frieten voor de getroffen families. Enkele bedrijven deden eveneens grote donaties. “Maar we zijn blij met elke gift. Het gaat naar de families van de overleden slachtoffers, en naar onze collega die nog steeds in het ziekenhuis Gasthuisberg van Leuven ligt,” zo besluit Ceyssens.