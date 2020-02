Inbraak in Oost-Vlaamse fietsenwinkel valt ook uitbater Bike Inn op: “Holst van de nacht, vier man, bijl... Die zijn vorige maand ook bij mij ‘langsgeweest’!” Birger Vandael

26 februari 2020

16u08 0 Heusden-Zolder Een fietsenwinkel in het Oost-Vlaamse Astene krijgt ongewenst bezoek. Vier daders rammen de vitrine aan gort met een bijl, snellen meteen naar de duurdere modellen en maken een buit die enkele tienduizenden euro’s waard is. Een kopie, zo lijkt het, van wat Dirk Verherstraeten van Bike Inn uit Heusden-Zolder vorige maand overkwam. “Dezelfde daders”, reageert hij overtuigd. En één daarvan werd intussen opgepakt...

Het moet gezegd: de gelijkenissen tussen de inbraak in de Oost-Vlaamse fietsenwinkel Het Verzet, eerder deze week, en die van Dirk Verherstraeten in Heusden-Zolder, eind vorige maand, tonen haast belachelijk veel gelijkenissen. “Het ging in beide gevallen om vier personen”, stipt Dirk aan. “En die sloegen telkens omstreeks 3 uur ‘s nachts toe, in de nacht van maandag op dinsdag. Daar komt nog eens bij dat ze telkens de vitrine met een bijl verbrijzelden, en vervolgens met z’n drieën in een vluchtauto stapten, en de vierde in de bestelwagen met de buit.”

Dirk verloor zelf vijftien fietsen aan de dieven, goed voor een nadeel van tienduizenden euro’s. Zijn Oost-Vlaamse collega Hendrik De Groote, met wie Dirk intussen ook al contact had, komt er ‘minder bekaaid’ van af. Hij verloor dertien fietsen, goed voor een totaalwaarde van zo’n 60.000 euro. “Toevallig komt er deze week een expert langs om de geleden schade op te meten”, aldus Dirk. “Gelukkig kon ik mijn winkel na de inbraak vrij snel weer openen. Enkele uren later was het raam bijvoorbeeld al hersteld. Extra beveiliging? Je kan er natuurlijk een fort van maken, zoals bij een juwelier. Maar waar zijn we dan nog mee bezig?”

Al hebben Dirk en zijn collega Hendrik wel een lichtpuntje: buren konden tijdens de inbraak in Astene een nummerplaat noteren, en wat later kon één van de verdachten opgepakt worden nabij Kortrijk.

Oost-Europese wielrenners

Dirk heeft ook een eigen idee inzake het motief van de daders. De man die in Kortrijk opgepakt werd, heeft de Moldavische nationaliteit. En dat is volgens hem geen toeval. Wielrennen wint immers aan populariteit in Oost-Europa, met uithangborden zoals Peter Sagan, Michael Kwiatkowski of Pavel Sivakov. En hoewel het onderzoek nog volop loopt, lijkt die aandacht onrechtstreeks gelinkt te zijn aan diefstallen zoals die bij Bike Inn en Het Verzet. “Op een bepaald moment zat ik zelf Oost-Europese tweedehandssites af te speuren”, geeft Dirk nog mee. “Maar ooit moet je dat loslaten. Het is aan de politie, en die heeft altijd goed met ons gecommuniceerd.”

En ondanks de diefstal is Dirk zijn passie duidelijk nog niet kwijt. “Ach, na drie ‘ongewenste bezoekjes’ weet je wel hoe het werkt. Ik ben eerder het type dat meteen het gat dicht probeert te rijden, in plaats van te sakkeren over de geleden schade. Laat het wielervoorjaar maar komen, ik heb er zin in!”