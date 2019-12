Huisbaas (65) krijgt drie jaar cel met uitstel voor misbruik van jong meisje: “Pas rond mijn achttiende kwam het besef wat hij had gedaan” Birger Vandael

20 december 2019

15u00 6 Heusden-Zolder De rechtbank van Hasselt heeft een 65-jarige man uit Zolder veroordeeld tot 3 jaar cel met volledig uitstel nadat hij als huisbaas een minderjarig meisje misbruikte. De man gedroeg zich als behulpzame ‘vriend des huizes’ bij het gezin dat in zijn woning verbleef. Hij voerde herstellingen uit, bracht de kinderen naar de sportclub en naar feestjes, leerde hen autorijden en strooide met cadeautjes. Pas jaren later kwam zijn duister kantje naar boven.

De klacht werd neergelegd op 17 juli 2017 maar betreft feiten die dateren van de periode van 2005 tot 2007, toen het meisje tussen tien en twaalf jaar oud was. “De man nam in feite de rol over van de afwezige vader”, klonk het bij de openbaar aanklager tijdens de behandeling. “Aanvankelijk gaf hij hen geregeld een knuffel. Al snel evolueerden deze knuffels in een kus op de mond. Het jonge meisje zei toen tegen haar mama dat ze dat niet fijn vond. De man werd daarop aangesproken en veranderde zijn houding. Vanaf toen zoende hij net naast de mond.”

Vervolgens liet de man zijn lusten verder botvieren. “Wanneer het meisje in de zetel naar ‘Familie’ aan het kijken was met de beklaagde, begon de man over het been van het slachtoffer te strelen”, ging de procureur verder. “Zelf sprak hij van een ‘massage’. De zestiger ging met zijn hand steeds verder naar boven, tot aan haar geslachtsdeel. Uit onwetendheid durfde het slachtoffer niet te reageren. Een misplaatste kus kon ze nog juist interpreteren, maar dergelijke aanrakingen vallen op die leeftijd maar moeilijk te vatten.”

‘Blessurebehandeling’

De zestiger vroeg aan het meisje te zwijgen en sprak van “ons geheimpje”. Hij suggereerde ook dat het meisje beter een losse broek kon dragen, zodat hij de ‘massage’ beter kon uitvoeren. De aanrakingen verkocht hij later ook als ‘blessurebehandeling’. Zo kon hij vrijwel ongestoord met zalf de bil van het slachtoffer inwrijven. “Er was geen enkele reden voor hem om die massages uit te voeren, het meisje kon daarvoor op professionele kinesisten rekenen”, vertelde advocaat Jan Swennen, die het slachtoffer vertegenwoordigde.

Met ouder worden, slaagde de vrouw erin de man steeds meer af te wimpelen. “Ik begon meer en meer te voelen dat zijn gedrag niet kon. Pas rond mijn achttiende kwam het besef wat hij had gedaan.” Ze deed aangifte van aanranding en verkrachting. Het uitkomen van de zaak maakte dat ze zich niet ten volle meer kon geven voor haar bloeiende sportcarrière.

Begeleiding

Beklaagde had nog een blanco strafblad. De celstraf werd uitgesproken met uitstel, zodat de beklaagde zich kan laten begeleiden voor zijn problematiek. Hij wordt bovendien voor vijf jaar ontzet uit de rechten. Aan het slachtoffer moet hij in totaal een som betalen van 6.330 euro.