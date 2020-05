Hogeschool UCLL start project digitale kansen voor mensen met een beperking op Dirk Selis

28 mei 2020

12u27 0 Heusden-Zolder UCLL en minister Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) leveren 830 tablets en smartphones aan meerderjarigen met een verstandelijke beperking die sinds de coronacrisis uitbrak permanent bij hun zorgaanbieder verblijven. Bezoek of een terugkeer naar huis zijn ondertussen beperkt mogelijk en nog niet voor iedereen. Uit een bevraging bleek dat het behoud en herstel van het contact met hun sociale cirkel nog steeds de hoogste nood vormt bij deze mensen.

Hogeschool UCLL ging op zoek naar de meest efficiënte manier om dit in te vullen, en dat bleken tablets en smartphones. “Onze hogeschool zette daarop dit project op de rails en vond steun bij minister Beke, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en Deloitte- VirtualHugs. Dat we met deze schenking van 830 toestellen én zicht op training van de zorgaanbieders, e-inclusie voor mensen met een beperking nu op langere termijn kunnen realiseren, is voor alle betrokkenen een onverhoopt resultaat”, zegt Davy Nijs, onderzoeker UCLL Research & Expertise.

830 tablets en smartphones

Vanuit de bevraging bleek dat er nood was aan niet minder dan 830 toestellen voor de cliënten van residenties. Hogeschool UCLL zette de eerste stap met een schenking van 100 tablets. Het kabinet van minister Beke was opgetogen over dit initiatief en hoe het ontstond en vult aan met 730 extra tablets én smartphones. “De strenge maatregelen ingevolge COVID-19 wegen zwaar op personen met een handicap die in een voorziening verblijven, en op hun familie”, zegt Vlaams minister Wouter Beke. “Gelukkig is al opnieuw bezoek mogelijk, onder de juiste voorwaarden. Maar het coronavirus is nog lang niet weg. De nood aan digitale vormen van communicatie blijft dus groot. Met deze toestellen en ondersteuning helpen we voorzieningen om meer communicatie mogelijk te maken tussen personen met een handicap en hun familie en vrienden in deze moeilijke tijden.”

Aanvraag indienen kan nog

De verdeling van de tablets gebeurt op basis van de noden van de zorgaanbieders die bleken uit de bevraging van UCLL. Deze eerste verdeelronde worden 100 tablets geleverd aan de 31 zorgaanbieders die in de bevraging een nood aan hardware voor hun gebruikers aangaven. De komende weken gaat het om een verdeling van nog eens 730 toestellen. Zorgaanbieders die niet ingingen op de initiële bevraging, kunnen nog altijd een aanvraag indienen via bevirtualhugs@deloitte.com.