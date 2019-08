Heusden-Zolder vormt zaterdag erehaag voor overleden brandweermannen Chris en Benni “We roepen inwoners op om aan te sluiten bij onze erehaag” Toon Royackers

16 augustus 2019

12u15 0 Heusden-Zolder Zaterdag wordt in het centrum van Heusden door militairen, politie en brandweermensen een erehaag gevormd voor de overleden brandweermannen Chris Medo en Benni Smulders. Zij kwamen vorig weekend om het leven bij de tragische brand in Beringen. Burgemeester Borremans roept inwoners die dat willen op, om mee de erehaag vorm te geven. De minister van Binnenlandse Zaken zal tijdens de plechtigheid in de kazerne beide brandweermannen postuum een ereteken geven voor moed en zelfopoffering.

“Wat er vorig weekend gebeurd is beroert heel Heusden-Zolder en eigenlijk gans het land,” zegt burgemeester Mario Borremans. “We krijgen van overal reacties. Ons brandweerkorps in Heusden is dan ook erg zwaar getroffen. Heel veel mensen willen Chris en Benni nog een laatste eer bewijzen, en die kans willen we hen geven. Daarom vertrekt zaterdag vanaf 10 uur een rouwstoet vanaf begrafenisondernemer Beyne - Baerts aan de Koerselsebaan.” De kisten met de lichamen van de twee overleden brandweermannen worden op de ladderwagens van brandweerposten Beringen en Heusden-Zolder geplaatst, en zo langzaam naar de kazerne in Heusden gereden. Langs het parcours staan straks collega’s om hen een laatste groet te brengen.

Erehaag

“Het wordt een erehaag voor beide brandweermannen,” aldus burgemeester Borremans. “We vragen inwoners van Heusden-Zolder die dat willen om mee achter de hulpdiensten en militairen te gaan staan, en zo een nog grotere erehaag te vormen. Nadien vindt een serene afscheidsplechtigheid plaatst in de kazerne van Heusden. Die is enkel voorzien voor genodigden, maar we verwachten toch erg veel volk. Op het binnenplein van de brandweer staan daarom extra schermen, waarop je de plechtigheid kan volgen. Al vrees ik dat daar de plaatsen eveneens beperkt zijn. Veel brandweercollega’s uit het hele land worden immers verwacht.” De Koerselsebaan wordt tijdens het afscheid tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Brandweercollega’s van Noord Limburg zullen zaterdag tijdelijk de dienst van hun collega’s van brandweerzone Zuid West Limburg overnemen. Zo kunnen de getroffen korpsen in alle rust afscheid nemen van hun collega’s. De collega’s van Noord Limburg hebben al aangegeven dat ze hun loon tijdens die diensturen willen afstaan aan de getroffen brandweerfamilies.

Postuum ereteken

Tijdens de plechtigheid zal minister van Binnenlandse Zaken Pieter Decrem ook aanwezig zijn. Hij komt de brandweermannen postuum het ereteken voor moed en zelfopoffering geven. Het Koningshuis eert de twee Heusdense brandweerlui zaterdag met een eigen bloemenkrans.