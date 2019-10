Heusden-Zolder krijgt SAVE-label voor inzet op vlak van verkeersveiligheid Emelie Wojcik

18 oktober 2019

18u32 0 Heusden-Zolder Lotgenotenorganisatie OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen) reikt op 23 november het 79ste SAVE-label uit aan Heusden-Zolder. Met dat label toont de gemeente dat ze zich inzet om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Het SAVE-label wordt uitgereikt aan steden en gemeenten die zich inzetten voor het SAVE-charter Steden & Gemeenten. Met dit charter wil OVK steden en gemeenten aansporen om de verkeersveiligheid te verhogen, zodat er geen (jonge) verkeersslachtoffers meer zouden vallen.

De ontvangst van een SAVE-label betekent overigens niet dat de stad of gemeente in kwestie honderd procent verkeersveilig is. Het label wijst enkel op de actieve bijdrage van het lokale bestuur aan een verhoogde verkeersveiligheid.

De uitreiking vindt plaats tijdens een publieksmoment om 14 uur, in de Schepenzaal van het gemeentehuis.