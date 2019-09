Helft bestuurders te snel in zone 30 rond school RTZ

09 september 2019

17u35 0 Heusden-Zolder Maandag heeft de lokale politie 118 bestuurders geflitst die te snel reden voorbij de schoolomgeving van basisschool ‘De Luchtballon’ in de Schansstraat in Heusden-Zolder. Bijna vijftig procent van de 246 gecontroleerde bestuurders reed daarmee sneller dan de toegelaten dertig kilometer per uur.

Vorig week stelde de politie zich eerst nog preventief op aan de schoolomgevingen in Heusden-Zolder. Maar vanaf deze week worden dus wél boetes uitgeschreven voor alle overtredingen. Zowel voor als na schooltijd stelde de flitswagen zich maandag op aan het schooltje ‘De Luchtballon’. In de ochtend reed ruim 58 procent van de bestuurders te snel. In de namiddag was dat nog ‘maar’ 38 procent. Zestig procent daarvan reed trouwens meer dan tien kilometer per uur te snel, maar geen van de gecontroleerde bestuurders moest zijn rijbewijs inleveren. De politie waarschuwt dat ze zich de volgende dagen opnieuw zal opstellen in één van de schoolomgevingen.