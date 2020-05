Hardleerse corona-overtreder leert zijn les pas nadat auto in beslag genomen wordt Birger Vandael

26 mei 2020

15u13 0 Heusden-Zolder Vanmiddag verscheen een twintigjarige man uit Heusden-Zolder voor de rechter in Hasselt nadat hij meerdere malen de coronamaatregelen aan zijn laars lapte. De politie moest uiteindelijk zijn wagen in beslag nemen.

Op 25 maart liep de twintiger voor het eerst tegen de lamp. Na een tip van de buren zagen agenten ter plaatse hoe de man in het gezelschap van twee vrienden aan een wagen aan het sleutelen was. Amper tien dagen later werd hij aangetroffen met vijf personen op zijn terras. Van ‘social distancing’ was er twee keer geen sprake. “Bovendien reageerden ze arrogant en onverschillig op de vragen van de politie", aldus de procureur.

“Strontflikken”

Tien dagen later overtrad de man wederom het samenscholingsverbod toen hij met een vriend op bezoek ging bij zijn broer in Beringen en betrapt werd. Hij schold daarbij de agenten uit voor ‘strontflikken’, waarna zijn wagen in beslag werd genomen. Er werd een boete gevorderd van 1.600 euro. “De verbeurdverklaring van zijn wagen zou ik kunnen vragen, maar dat lijkt me wat buiten proportie. De beklaagde lijkt de boodschap nu wel te hebben begrepen”, zo stelde de procureur.

De verdediging van de twintiger benadrukte de impact van de maatregelen op zijn cliënt: “Plots kon hij zijn vrienden niet meer bezoeken. Hij moet zijn auto nu al een maand missen en is tot inkeer gekomen.” Op 9 juni wordt het vonnis uitgesproken.