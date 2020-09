Hanne Gevers rijdt voor het eerst een veldrit tussen de profs. “Neen, geen zenuwen, ik doe toch niet mee voor de winst” Koen Wellens

23 september 2020

21u57 0 Heusden-Zolder Hanne Gevers (BNS Technics - Concrete House) staat zaterdag voor het eerst aan de start van een A-veldrit. Tussen de profs en de beloften dus, aan de zijde van onder meer Europees kampioene Yara Kastelijn en Belgisch kampioene Sanne Cant. “Ik zal mijn ogen de kost geven, maar mijn benen het werk laten doen. Neen, ik heb geen zenuwen, ik doe toch niet mee voor de winst”, lacht Gevers.

Wijze woorden van de eerstejaars junior uit Heusden-Zolder die vorig weekend nog deelnam aan het Belgische kampioenschap op de weg. “Ik heb in de slotfase nog geprobeerd om weg te rijden. Ik wilde het niet tot een spurt laten komen, maar ik werd weer gegrepen. Zestiende, al bij al een mooi resultaat”, vertelt ze. “Het BK was ook meteen mijn laatste wedstrijd op de weg, de focus ligt nu op het veld. Niet definitief want ik vind het nog te vroeg om al een echte keuze te maken. Ik voel me op dit moment nog goed in het veld en op de weg.”

Papa Geert en nonkel Jan

Hanne Gevers kreeg de wielermicrobe niet van vreemden. Papa Geert, generatiegenoot en ploegmaat van Marc Wauters, was ooit een meer dan verdienstelijk liefhebber met overwinningen in onder meer de Ronde van Luik en Ronde van Limburg. Aan moederszijde heeft Gevers een link met Jan Kuyckx, oud-prof, winnaar van verschillende wedstrijden en in 2008 tweede in Parijs-Tours na Philip Gilbert. “Het zijn mijn twee belangrijkste mentoren. Papa is mijn trainer en nonkel Jan is een vaste waarde in de materiaalzone. Ze weten waarover ze praten, hun ervaring is een heel goede leerschool.”

Eerlijke ambities

De cross in Lokeren is een leuke kennismaking met het echte werk, maar de 16-jarige Gevers is toch vooral realistisch. “Het moet voor mij nog allemaal beginnen, hé. Ik start met eerlijke ambities. Ik moet me niet meten met de profs of beloften, de andere junioren zijn de echte waardemeter. Ja, dat kan ook tijdens een cross met de profs, al zal dat eerder in de achterste gelederen zijn (lacht). Gelukkig zijn er de komende maanden verschillende crossen voor meisjes-junioren, dan strijden we met gelijke wapens. Wie er zaterdag mag winnen? Maakt me eigenlijk niets uit, het zal waarschijnlijk wel een grote naam zijn.”