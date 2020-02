Geschorste diaken vrijgesproken voor seksueel misbruik twee leerlingen wegens ‘twijfel’: hij sprak met de meisjes af op hun kot en leerde hen ‘affectie’ aan Birger Vandael

14 februari 2020

12u38 10 Heusden-Zolder De voormalige diaken J.J. (58) uit Heusden-Zolder moet niet naar de cel voor de aanranding van twee minderjarige meisjes. Hij had destijds wel degelijk seksueel contact met de slachtoffers, maar de rechtbank vond geen bewijs dat dat op strafbare wijze gebeurde. Meer zelfs: “Bepaalde mails wijzen erop dat één vrouw verliefd was op de beklaagde”, klinkt het in het vonnis.

J.J. (58) was lange tijd directeur van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder en werd later coördinerend directeur van de overkoepelende scholengroep De Heide. Verder zette hij zich actief in voor straatkinderen in de Filipijnen en was hij voorzitter bij de Zelfmoordlijn. Op zijn 55ste maakte hij de switch van schooldirecteur naar diaken. Toen een lokale tv-zender een reportage maakte over deze carrièreswitch, werden de slachtoffers getriggerd door oude gevoelens die naar boven kwamen.

De vrouwen beweerden tussen november 2001 en november 2002 slachtoffer te zijn geweest van J.J. “De vrouwen realiseerden zich wat er destijds gebeurd is en besloten dat ze dat niet zomaar wilden laten passeren. Ze hebben zich toen aangemeld bij het meldpunt voor seksueel misbruik binnen de kerk”, zo verklaarde hun advocaat Van Overbeke. Dat leidde uiteindelijk tot een klacht met burgerlijke partijstelling. De twee slachtoffers stonden op hun privacy en vroegen om de zaak achter gesloten deuren te behandelen. Het gaat om twee dertigers die allebei een mooie carrière hebben uitgebouwd.

Afgesproken op kot

Tijdens het onderzoek bleek dat de toenmalige directeur zich wel degelijk aangetrokken voelde tot de meisjes, die op dat moment ongeveer zeventien jaar waren. Met één van de meisjes sprak hij in 2002 zelfs af op haar kot in Leuven, waar duidelijk iets gebeurd is. Zelf sprak hij van een “troostende knuffel”, terwijl zij hem achteraf een “viezerik” noemde. De rechtbank gelooft het verhaal van het meisje.

Het andere slachtoffer kwam in die periode geregeld bij de man over de vloer om te praten over een sterfgeval in haar familie. De man gebruikte de bezoekjes om uitleg te geven over ‘affectie’ en stelde seksuele handelingen bij haar in de zetel en in de slaapkamer. Ook die verklaringen vindt de rechtbank geloofwaardig: “Het ging om veel meer dan louter het begeleiden van een leerling.”

Desondanks werd de man toch vrijgesproken. De rechtbank wijst onder meer naar de mails die jaren later nog werden gestuurd. Daarin wordt nog geregeld persoonlijke info gedeeld en laat één van de vrouwen verstaan het spijtig te vinden dat de man niet meer antwoordt. “De mails wijzen erop dat het meisje eerder verliefd was op de beklaagde”, staat te lezen in het vonnis. Bij het andere meisje wordt de redenering gevolgd dat de man gebruik maakte van zijn oudere leeftijd en rol als vertrouwenspersoon: “De rechtbank begrijpt dat het slachtoffer zich daarom achteraf misbruikt voelt, maar kan niet met zekerheid zeggen dat de feiten gebeurden na ‘geweld’ of ‘bedreiging’.”

Geen terugkeer als geestelijke

Toen de zaak aan het licht kwam, reageerde het bisdom snel. Justitie werd meteen ingelicht over de zaak en de diaken werd geschorst. Zijn priesterwijding, die gepland stond in de zomer van 2016, is er nooit gekomen. Ook vandaag is hij nog steeds ontheven uit zijn pastorale taken. Het is vrijwel zeker dat hij niet terugkeert als geestelijke. Of de vrouwen in beroep gaan, is nog niet bekend.