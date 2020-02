Geschorste diaken vrijgesproken voor seksueel misbruik twee leerlingen op grond van “twijfel” Birger Vandael

14 februari 2020

12u38 0 Heusden-Zolder De voormalige diaken J.J. (58) uit Heusden-Zolder moet niet naar de cel voor het seksueel misbruik van twee minderjarige vrouwen. De man werd ervan beschuldigd de slachtoffers te hebben aangerand in zijn periode als schooldirecteur, maar wordt op grond van twijfel vrijgesproken.

J.J. was lange tijd directeur van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder en werd later coördinerend directeur van de overkoepelende scholengroep De Heide. Verder was hij actief voor straatkinderen in de Filipijnen en was hij voorzitter bij de Zelfmoordlijn. Op zijn 55ste maakte hij de switch van schooldirecteur naar diaken. Toen een lokale TV-zender een reportage maakte over deze carrièreswitch, werden de slachtoffers getriggerd door oude gevoelens die naar boven kwamen.

De vrouwen beweerden rond 2001 à 2002 slachtoffer zijn geweest van J.J. “De vrouwen realiseerden zich wat er gebeurd is en besloten dat ze dit niet zomaar wilden laten passeren. Ze hebben zich aangemeld bij het meldpunt voor seksueel misbruik binnen de kerk”, zo verklaarde hun advocaat Van Overbeke. Dat leidde uiteindelijk tot een klacht met burgerlijke partijstelling. Ook de school was burgerlijke partij. De zaak werd achter gesloten deuren behandeld. De twee slachtoffers stonden op hun privacy en vroegen zelf om deze maatregel. Ze hebben allebei een mooie carrière uitgebouwd, al zorgde de zaak wel voor de nodige emoties.

Ondanks de geloofwaardige verklaringen van de vrouwen, werd de voormalige diaken dus toch vrijgesproken. Dit heeft te maken met de elementen die vereist zijn om iemand schuldig te verklaren aan de aanranding van de eerbaarheid op het moment van de feiten. In mensentaal komt het er op neer dat de cliënten wel degelijk geloofwaardig getuigden, maar deze getuigenissen onvoldoende zijn om de man op strafrechtelijk gebied te veroordelen.

Geen terugkeer als geestelijke

Toen de zaak aan het licht werd gebracht, heeft het bisdom snel gereageerd. Justitie werd meteen ingelicht over de zaak en de diaken werd geschorst. Zijn priesterwijding is er nooit gekomen. Die stond in de zomer van 2016 op de agenda. Ook vandaag is hij nog steeds ontheven uit zijn pastorale taken. Het is - ondanks dit vonnis - vrijwel uitgesloten dat hij terugkeert als geestelijke.