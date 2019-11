Gemeente zoekt 75 figuranten voor eindejaarsfilmpje MMM

29 november 2019

14u49 0 Heusden-Zolder Domein Bovy wordt het decor voor het eindejaarsfilmpje van de gemeente Heusden-Zolder. Het communicatieteam is nu op zoek naar 75 figuranten. “Iedereen krijgt een leuke kerstmuts mee naar huis", klinkt het.

De collega’s van Team Communicatie plannen een eindejaarsfilmpje en zijn daarvoor op zoek naar een 75-tal figuranten. “Het opzet is eenvoudig: we toveren het binnenplein om tot een winterlandschap met tal van kerstbomen, vuurkorven, kerstversiering en warme chocomelk", vertellen ze bij de communicatie-afdeling.

“Terwijl de sneeuw naar beneden dwarrelt, versieren onze figuranten de verschillende kerstbomen of genieten ze van de kerstsfeer. Na afloop trakteren we iedereen nog op een hartverwarmend glaasje. Bovendien gaan onze 75 figuranten naar huis met een leuke kerstmuts als aandenken.”

De opnames gaan door op maandag 16 december om 17.30 uur. Inschrijven kan via publicaties@heusden-zolder.be of via het e-loket. Meer info via Team Communicatie op het nummer 011/80.80.84