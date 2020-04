Exclusief voor abonnees Fruitboer leidt asielzoekers op tot plukkers: “De meesten hebben geen ervaring in de landbouwsector” Emily Nees en Tessa Rens

29 april 2020

17u52 0 Heusden-Zolder Toen aardbeienteler Rudi Boermans (59) hoorde dat zijn vaste seizoenarbeiders uit Oost-Europa niet naar Limburg mochten reizen, begon hij niet te doemdenken. Hij startte de zoektocht naar nieuwe werkkrachten en kwam zo in contact met enkele asielzoekers. Samen met zijn supervisors leert Rudi hen nu op tot volwaardige fruitplukkers. Wij brachten een bezoekje aan het bedrijf om te kijken hoe het verloopt.

Wanneer we om 9 uur ’s morgens toekomen aan De Nieuwe Dijk in Heusden-Zolder is het muisstil. Rudi Boermans en zijn medewerkers zijn naarstig aan het werk om de teelt van aardbeien in goede banen te leiden. Al zijn er veel onbekende gezichten bij.

Door de coronacrisis kan de tuinbouwsector voorlopig niet rekenen op seizoenarbeiders. Een ramp zou je denken, maar Rudi blijft optimistisch. “Vanaf eind februari begonnen we toch al ernstig na te denken over een mogelijk alternatief als de seizoenarbeiders niet meer konden komen.”

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

