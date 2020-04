Elke inwoner vanaf 3 jaar krijgt mondmasker in Heusden-Zolder MMM

27 april 2020

18u21 0 Heusden-Zolder De gemeente Heusden-Zolder heeft maar liefst 33.500 mondmaskers besteld. Voor alle burgers ouder dan drie jaar en nog eens voor het gemeentepersoneel. Een totale kostprijs van 142.000 euro.

“Na wat vooronderzoek kozen we voor een herbruikbaar, beschermend en milieuvriendelijk mondmasker", zegt burgemeester Mario Borremans. “Het heeft een anti-microbiële en anti-bacteriële afwerking en is bovendien effectief tot 100 wasbeurten. Er is ook een mogelijkheid om een extra filter in het masker te plaatsen, maar dat zal enkel noodzakelijk zijn voor wie in nauw contact komt met COVID-19-patiënten.”

De verdeling van de mondmaskers wordt dan weer een organisatorische uitdaging. “Maar onze diensten zetten alles op alles om het tot een goed einde te brengen. Verwacht wordt om midden mei tot verdelen over te gaan.”