Een half jaar na de brand die twee collega’s het leven kostte en waar Arno zelf zwaargewond in raakte: “Brandweerman blijft het mooiste beroep ter wereld” Dirk Selis

12 februari 2020

13u41 0 Heusden-Zolder Op 11 augustus vorig jaar, op één dag na exact een half jaar geleden, sloeg het noodlot toe voor de 31-jarige brandweerman Arno Barzan. Die zondagnacht spoedde hij zich in de vroege uren samen met zijn collega’s naar een brand in de Koolmijnlaan in Beringen. Zijn twee brandweermakkers lieten het leven en Arno geraakte zwaar verbrand over een groot deel van zijn lichaam. “Maar toch wil ik vandaag onze jongeren oproepen om bij de vrijwillige brandweer te gaan.”

Een vriendelijke opgewekte dertiger vernoemd naar Arno Hintjes schudt ons lachend de hand. Niets doet vermoeden dat Arno Barzon nog aan het herstellen is, van zijn zware verwondingen. Of toch, zijn handen verraden het drukverband dat hij quasi dag en nacht onder zijn kleding draagt. Er zijn al een aantal transplantaties achter de rug, maar hij heeft nog een lange weg te gaan. Dat weerhield hem er echter niet van om terug aan de slag te gaan als lector Toegepaste Informatica in de Hogeschool PXL. Sinds 1 januari is hij ook weer stand-bye als vrijwillig brandweerman, zij het nog niet voor alle opdrachten. “Ik ga eerst wat trainen, om mij lichaam te laten wennen aan de hitte.” Om hem en de families van de overleden brandweermannen een hart onder de riem te steken organiseerden zijn collega’s van de informatica opleidingen van de Hogeschool een aantal inzamelacties. Zo werd er bijvoorbeeld gewandeld en gejogd op de Bokrijk run, en werd in totaal 8.000 ingezameld om Arno en zijn gezin financieel te steunen. Deze cheque werd vandaag overhandigd op de Campus Elfde Linie van de Hogeschool.

Brandbare rookwolk

We keren even terug naar die noodlottige 11de augustus. Eindelijk kan Arno er terug over praten. “Mijn pieper ging die nacht rond twee uur af en ik haastte mij zoals steeds naar de kazerne van Heusden-Zolder, vlak bij mij om de hoek”, steekt Arno Barzan van wal. “Een brand in een verlaten winkelpand in de Koolmijnlaan in Beringen, zo werd ons meegedeeld. We gingen langs de achterkant het gebouw binnen om er te koelen. Even leek de situatie onder controle, maar we hadden niet gerekend op de gaswolk boven het valse plafond. Iedere brandweerman is op zijn hoede voor zo’n uiterst brandbare rookwolk. En toen die vuur vatte, brak de hel los. Plots zagen we letterlijk geen hand meer voor onze ogen. De hitte steeg naar een ondraaglijke temperatuur, waar zelfs onze pakken niet meer tegen bestand waren. Alle contact met mijn makkers was weg. Even schoot ik in paniek, maar ik maakte een levensreddende reflex. Via mijn brandslang kroop ik terug naar buiten. Ik wist immers, de slang is aangesloten aan de brandweerwagen en die staat buiten. Eens buiten hebben mijn makkers mij met water gekoeld. Daarna ging het richting Gasthuisberg in Leuven. Zondagmiddag kwam ik terug bij bewustzijn en vernam ik het verschrikkelijke nieuws dat mijn twee makkers Chris en Benni in de brand zijn omgekomen. Dat is het meest verschrikkelijke nieuws dat een brandweerman kan krijgen. Ik voelde mij schuldig dat ik het wel gehaald heb. Ik was verslagen.”

60 psychologen

Maar vandaag staat Arno er terug. “Dankzij mijn 60 psychologen, mijn brandweermakkers. Zij hebben mij er terug bovenop geholpen”, zegt Arno. De belangstelling die er nu is voor zijn verhaal wil Arno dan ook gebruiken om jonge mensen te motiveren en te enthousiasmeren om zich te melden als vrijwillig brandweerman of -vrouw. “Het is en blijft het mooiste beroep ter wereld. Ik vind het een eer om op die manier mijn steentje bij te dragen aan de samenleving en ik roep de jonge mensen van vandaag op, om mij te vervoegen.”

