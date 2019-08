Duizenden mensen nemen afscheid van twee brandweermannen: “Zondag samen vertrokken uit deze kazerne, vandaag weer samen thuis” Marco Mariotti

17 augustus 2019

10u06 80 Heusden-Zolder Met een indrukwekkende erehaag en een ingetogen afscheidsviering is in de brandweerkazerne van Heusden afscheid genomen van de twee omgekomen brandweermannen van het brandweerkorps van Heusden-Zolder. Honderden collega’s van brandweerkorpsen van het hele land vormden een meterslange erehaag.

De lichamen van de 42-jarige Chris en zijn 36-jarige collega Benni werden met twee brandweerwagens langs de erehaag voor een laatste keer naar hun kazerne gebracht waar hun familie, vrienden, korpscollega’s en hoogwaardigheidsbekleders op hen zaten te wachten.

Onder hen minister van Binnenlandse Zaken Pieter de Crem die postuum beide heren bekroonde met het Burgerlijk Kruis eerste klasse voor moed en opoffering.

Bij aankomst werden de sirenes geloeid en de twee kisten de kazerne van Heusden-Zolder binnengedragen door de collega’s. “Jullie vertrokken zondagochtend samen vanuit deze kazerne. Vandaag komen jullie hier samen thuis," vertelde de coördinator van de kazerne. “Na elke interventie vragen we steeds of iedereen binnen is. Dat doen we telkens per team. Normaal zeg ik dan steeds: ‘goed gedaan topteam’. En dat zeg ik vandaag ook, en achter vijftig jaar nog steeds. Goed gedaan topteam!”

Superman

Over Benni werd verteld hoe hij nooit van veel woorden was, maar bijzonder gedreven in zijn werk. “Als ik aan het stuur zat op weg naar een interventie, en achter mij keek, werd ik automatisch rustig als Benni erbij was. Op hem kon je altijd rekenen. Het was een echte Superman, en droeg soms zelfs ondergoed met het Supermanlogo op.”

Volgens zijn brandweercollega’s zou Benni heel de uitvaart ‘een grote circus’ vinden. “Maar jullie verdienen alleen het beste.”

Zowel Benni als Chris laten hun vrouw en kinderen achter. De dochter van Chris nam zelf ook het woord. “Papa, je was altijd zo goedlachs en hebt me zoveel geleerd. Je was de beste papa én echtgenoot die we ons kunnen inbeelden.” Het PLOT (De brandweerschool in Genk) vertelde nog dat ze zoveel mogelijk willen leren uit het tragisch ongeval en dat ze het gaan verwerken in het lessenpakket.

Thuiskomen

Ook vanuit de brandweervrouwen werd een brief gelezen. “In de beginjaren schrik je ‘s nachts mee wakker als de interventie binnenkomt. En nog steeds geven we de autosleutels rap aan, terwijl de man zijn brandweerkleren aantrekt. Doorheen de jaren verdwijnt de adrenaline en komt je man altijd weer thuis. Altijd, toch?”

Buiten, achter de kazerne, stond een scherm opgesteld waar de honderden brandweermannen en -vrouwen uit het hele land de ceremonie konden volgen.

De twee brandweermannen kwamen vorige week in de nacht van zaterdag op zondag om het leven toen ze bijstand leverden aan het brandweerkorps van Beringen bij een brand in een kraakpand op de Koolmijnlaan in Beringen. De twee mannen konden niet meer tijdig uit het kraakpand komen toen er een flash-over plaatsvond.