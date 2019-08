Duizenden mensen nemen afscheid van twee brandweermannen: “Samen vertrokken uit deze kazerne, vandaag weer samen thuis” Redactie

17 augustus 2019

10u06 80 Heusden-Zolder Met een indrukwekkende erehaag en een ingetogen afscheidsviering is in de brandweerkazerne van Heusden afscheid genomen van de twee omgekomen brandweermannen van het brandweerkorps van Heusden-Zolder. Honderden collega’s van brandweerkorpsen van het hele land en net over de grens vormden een meterslange erehaag.

De lichamen van de 42-jarige Chris en zijn 36-jarige collega Benni werden met twee brandweerwagens langs de erehaag voor een laatste keer naar hun kazerne gebracht waar hun familie, vrienden, korpscollega’s en hoogwaardigheidsbekleders op hen zaten te wachten. Onder hen minister van Binnenlandse Zaken Pieter de Crem, provinciegouverneur Herman Reynders, verschillende Limburgse burgemeesters en korpsoversten van de naburige brandweerkorpsen.

Bij aankomst werden de sirenes geloeid. “Jullie vertrokken samen vanuit deze kazerne. Vandaag komen jullie hier samen thuis.” Buiten, achter de kazerne, stond een scherm opgesteld waar de honderden brandweermannen en -vrouwen uit het hele land de ceremonie konden volgen.

Aan het begin van de plechtigheid kregen de twee omgekomen mannen van minister De Crem het Burgerlijk Kruis eerste klasse voor moed en opoffering.

De twee brandweermannen kwamen vorige week in de nacht van zaterdag op zondag om het leven toen ze bijstand leverden aan het brandweerkorps van Beringen bij een brand in een kraakpand op de Koolmijnlaan in Beringen. De twee mannen konden niet meer tijdig uit het kraakpand komen toen er een flash-over plaatsvond.

Deze namiddag vindt er nog een stille mars plaats in Beringen.