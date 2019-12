Drugstrio krijgt in totaal acht jaar cel BVDH

05 december 2019



Twee mannen uit Heusden-Zolder van 50 en 24 jaar en een 40-jarige Bulgaar krijgen in totaal acht jaar cel voor de verkoop van cocaïne. Ze waren actief tussen november 2016 en oktober 2018 in Heusden-Zolder en omstreken. Bij een huiszoeking bij de vijftiger op 29 juni werd onder meer 25 gram cocaïne in de keukenkast aangetroffen. De Bulgaar was aanwezig en had in zijn broekzak een pakketje van 25 voorverpakte porties en een geldsom van 2.045 euro. Na het nodige onderzoek bleken ze met hun Audi A3 verschillende klanten van drugs te voorzien. De vijftiger bevindt zich in staat van bijzondere herhaling. Hij krijgt dan ook de zwaarste celstraf van vier jaar en een boete van 8.000 euro. De twintiger doet het met een gelijkaardige geldstraf en drie jaar cel. Voor agressief taalgebruik krijgt hij nog een bijkomende straf van één maand en een boete van 240 euro. De Bulgaar krijgt één jaar cel en moet ook 8.000 euro ophoesten.