Drie personeelsleden ziekenhuis Heusden-Zolder besmet met corona MMM

16 juli 2020

23u23 2 Heusden-Zolder In het Sint-Franciscusziekenhuis van Heusden-Zolder zijn drie personeelsleden besmet geraakt met het coronavirus. Dat werd ons vanavond bevestigd.

De besmetting zou woensdag al gerapporteerd zijn en door de personeelsdirectie zijn gecommuniceerd aan alle werknemers.

De betrokkenen werden meteen in quarantaine geplaatst. Het zou om medewerkers aan het onthaal gaan, en niet meteen over verpleging van een afdeling.

Begin deze week raakte al bekend dat er 20 nieuwe besmettingen waren vastgesteld in de gemeente en dat er sprake was van een nieuwe broeihaard. Of deze cijfers al waren meegerekend, is niet duidelijk.