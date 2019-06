Drie auto’s botsen ter hoogte van wegenwerken: moeizame ochtendspits Toon Royackers

27 juni 2019

10u27 0 Heusden-Zolder Ter hoogte van de wegenwerken op de E314 in Zolder raakten donderdagmorgen drie auto’s betrokken bij een kleine kettingbotsing. Twee personen liepen daarbij verwondingen op.

Het ongeval gebeurde kort voor acht uur in de richting van Lummen, net voor de afrit Zolder-Terlaemen. Meteen was in de ochtendspits één rijstrook versperd. Dat zorgde al snel voor een erg moeizame ochtendspits, en een extra file vanaf Genk. Door het eerdere ongeval ter hoogte van Zonhoven verliep het verkeer in de omgeving al moeizaam. In de andere rijrichting ontstond helaas een kijkfile. Takeldiensten kregen de rijbaan omstreeks half negen weer vrij, waarna de file langzaam kon oplossen.