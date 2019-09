Door de bochten scheuren met Niels Albert: mensen met beperking beleven topdag op circuit Zolder Greet Henderix

17u57 0 Heusden-Zolder Vijftien mensen met een beperking hebben woensdag een topdag beleefd op het circuit van Zolder. Daar mochten ze – u raadt het al – een rondje rijden, met achter het stuur niemand minder dan Niels Albert.

Niels Albert, die kent u uiteraard als voormalig wereldkampioen veldrijden. Maar wist u ook dat hij al enkele jaren ervaring heeft als racepiloot? Ervaring die hij woensdag graag deelde met enkele mensen met een beperking.

Naar dat scheuren door de bochten met Albert achter het stuur, daar hadden de vijftien deelnemers maandenlang naar uitgekeken. “Hij reed heel snel”, knikt Kim Cnops enthousiast. “Ik zei nog dat hij het wat kalmer aan mocht doen, maar hij luisterde niet. (lacht)” Voor Steven Lowie kon het daarentegen niet snel genoeg gaan. “Ik dacht eerst nog dat het allemaal nog rustig zou blijven, maar Niels kan echt goed rijden! En de bochten heel mooi uitsnijden. Echt super!”

Het initiatief werd op poten gezet door het WCB Racing Team, dat Niels Albert meteen aan boord kreeg. “Ik heb zelf een nichtje met een beperking”, vertelt de voormalige wereldkampioen. “Ik kan er op één of andere manier wel goed mee omgaan, denk ik. Ik weet ook dat dit voor hen echt een topdag is, waar ze lang naar uitgekeken hebben. En als je dan hun droom in vervulling kan helpen gaan, dan is dat fantastisch.”