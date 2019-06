Dieven stelen geld van het ‘mirakelspel’ RTZ

20 juni 2019

Langs de Jeugdlaan in Viversel bij Heusden-Zolder zijn dieven de voorbije dagen binnen gedrongen in een woning. Toen de bewoner thuis kwam van een driedaagse vakantie, zag hij dat de voordeur open stond en dat de daders alle kasten doorzocht hadden. De boeven hadden onder meer het kistje met het geld van het ‘mirakelspel’ mee. Met dat toneelspel herdenken lokale vrijwilligers het ‘mirakel van de bloedende hostie’, dat zich zevenhonderd jaar geleden zou hebben afgespeeld in het dorp. De lokale politie van Heusden-Zolder onderzoekt de diefstal.