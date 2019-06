Dieven opgeschrikt RTZ

17 juni 2019

Dieven zijn maandag in de shop van een tankstation binnen gedrongen, langs de Stationsstraat in Heusden-Zolder. De daders raakten binnen via de kelder. Vermoedelijk zijn ze opgeschrikt door aanwezigen, en sloegen ze zonder buit op de vlucht.