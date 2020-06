Cokedealer stopt nog snel 34 bolletjes cocaïne in zijn mond Birger Vandael

11 juni 2020

12u49

Een man uit Heusden-Zolder (51) riskeert een celstraf van vier jaar en een boete van 16.000 euro voor het dealen van cocaïne. Op het moment dat de politie bij de vijftiger kwam aankloppen, had hij nog snel 34 bolletjes cocaïne in zijn mond gepropt. Hij liep bij die stunt geen schade op. De vijftiger is geen onbekende voor het gerecht en liep in het verleden al celstraffen van vier jaar. Volgens de verdediging heeft hij darmkanker. Eerder verklaarde hij in opdracht van Albanezen te werken. De politie kwam hem via een afnemer op het spoor. Op 25 juni wordt het vonnis uitgesproken.