Civiele bescherming moet uitrukken voor gevaarlijke stoffen in verfwinkel RTZ

03 oktober 2019

19u10 0 Heusden-Zolder De civiele bescherming van Brasschaat is donderdagavond moeten uitrukken voor gevaarlijke stoffen bij verfwinkel Multi Import aan Suska Berg in Heusden-Zolder. Verschillende trucks kwamen de jerrycans met producten ophalen.

De verfspecialist zit in een juridisch geschil, waardoor eerder deze week al andere goederen in beslag dreigden genomen te worden. Een deurwaarder kwam woensdag al een keer langs, in gezelschap van de lokale politie. De zaak zelf ontkent voorlopig dat er sprake is van een faillissement. Donderdag werd echter ook de civiele bescherming ingeschakeld, omdat niet op alle tonnetjes en jerrycans met producten een label hing met de juiste inhoud. Alle paletten met onbekende producten werden daarom uit voorzorg in beslag genomen.