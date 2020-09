Circuit Zolder is weer gelanceerd. WK voor toerwagens met publiek zorgt voor spektakel, DTM en NASCAR volgen. Joost Custers

13 september 2020

19u23 2 Heusden-Zolder Corona heeft een bijzondere impact gehad op de hele sportwereld en dus ook op de autosport. Dit weekend was er voor de derde maal dit seizoen weer spektakel, op Circuit Zolder. Het ging dit weekend niet om nationale competities, maar wel om de start van het WK voor toerwagens, dat initieel in Oostenrijk op de kalender stond. In tegenstelling tot de races in augustus, mocht er bovendien beperkt publiek in de tribunes plaatsnemen en dat verliep vlekkeloos. Het werd hoe dan ook een geslaagd weekend, niet in het minst dankzij het schitterende nazomerweer.

Sportief ging de eerste van twee WTCR-races op Circuit van Zolder naar de Argentijn Nestor Girolami in de All-INKL Motorsport Honda Civic. Onze enige landgenoot in het startveld, Gilles Magnus eindigde in zijn Audi RS3 van het Belgische Comtoyou Racing als tiende. Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co) vervolledigde het podium samen met Attila Tassi (ALL-INKL Motorsport Honda Civic).

Het Chinese merk Lynck & Co palmde zondagnamiddag het volledige podium in van de tweede WTCR-race in Zolder. Yann Ehrlacher (Cyan Performance Lynck & Co) won voor Yvan Muller. Gilles Magnus had lange tijd zicht op een podiumplaats maar moest door een probleem met de benzinetank genoegen nemen met een vierde plaats. De jonge Antwerpenaar won in 2017 nog de 24 Uur van Zolder, zijn doorbraak in de autosport.

Op naar druk najaar voor Circuit Zolder

Voor het Limburgse circuit is dit het startsein van een lang najaar, met onder meer twee weekends DTM en een onuitgegeven 24 Uur van Zolder op 7 en 8 november, waar dat traditioneel in augustus is. Die datum maakt dat er veel meer in het duister zal gereden worden, maar van winterse omstandigheden is in die periode van het jaar uiteraard nog geen sprake. Maar eerst komt het hoog aangeschreven DTM-kampioenschap vier races afwerken in Limburg, twee op 10 en 11 oktober en twee op 17 en 18 oktober. Tijdens het eerste weekend van oktober is het echter eerst nog de beurt aan het Belcar kampioenschap en de Europese NASCAR, waarin onder meer de snelle man uit Lommel Dylan Derdaele, het mooie weer maakt. Of hier publiek aanwezig mag zijn, is nog niet geweten, uiteraard vanwege corona.