Chiro Boekt schrapt tijdelijk activiteiten na coronabesmetting Giulia Latinne

24 september 2020

12u54 0 Heusden-Zolder Chiro Boekt schaft komende zondag haar activiteiten af nadat een lid positief getest is op corona. Uit voorzorg zal de volledige leiding een test afleggen. De ouders werden alvast op de hoogte gebracht via hun sociale media.

Afgelopen zondag 20 september mocht Chiro Boekt haar activiteiten eindelijk hervatten, maar lang mag het niet duren. De jeugdbeweging bevestigt namelijk via Facebook dat een lid positief getest is op corona. Daarom zullen de activiteiten op zondag 27 september niet doorgaan en zal de volledige leiding een test afleggen op het virus. De ouders werden alvast op de hoogte gebracht. Wanneer de Chiro haar activiteiten opnieuw hervat, is nog niet duidelijk. Wel zijn er al enkele leden negatief getest.