Bijna 27 procent rijdt te snel door Heusden-Zolder RTZ

16 juli 2019

13u34 0 Heusden-Zolder Afgelopen week heeft de lokale politie op negen plaatsen snelheidscontroles gehouden in Heusden-Zolder. 26,94 procent van alle gecontroleerde bestuurders reed sneller dan toegelaten. De hoogste snelheden werden gehaald aan de Sluisbamd en aan de Dorpsstraat.

Bij de actie controleerde de politie 1.577 bestuurders. 425 van hen werden geflitst. Aan de Sluisbamd haalde een bestuurder zelfs 105 kilometer per uur, waar slechts 50 toegelaten is. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken. Aan de Dorpsstraat scheurde nog een motor tegen 95 per uur door de bebouwde kom. Ook hij mocht zijn rijbewijs meteen afgeven. Bij de actie schreef de politie nog zeven bekeuringen uit voor het gebruik van de GSM achter het stuur. Twee bestuurders worden opgeroepen voor verhoor, omdat ze onverantwoord rijgedrag vertoonden.