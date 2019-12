Bestuurder wordt onwel en rijdt in op villa MMM

08 december 2019

16u10 0 Heusden-Zolder In Heusden-Zolder aan de Witte Barrier is zondag in de vroege namiddag een wagen op een woning ingereden.

De bestuurder kwam vanuit het Dorpshof gereden en reed aan relatief hoge snelheid rechtdoor aan de T-splitsing. De wagen knalde door de voortuin en ramde op de voordeur in van de villa.

Door de klap moest de brandweer ter plaatse komen om de ingang van het gebouw te stutten. Een deel van de voorgevel kwam los en lag in de voortuin. De inslag was zo hard dat zelfs andere ramen in het huis beschadigd geraken door de drukverplaatsing.

De bestuurder werd naar het ziekenhuis overgebracht uit voorzorg. De kans bestaat dat hij onwel werd en daarom rechtdoor reed.